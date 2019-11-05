День Военного разведчика: самым популярным неизменно остается Штирлиц

В России сегодня отмечают День Военного разведчика — праздник представителей едва ли не самой засекреченной профессии.

Поэтому не удивительно — по результатам опроса ВЦИОМ самый популярный в нашей стране резидент, по-прежнему Максим Исаев, он же — Макс Отто Фон Штирлиц. А самым любимым фильмом больше половины опрошенных назвали «Семнадцать мгновений весны».

Восемь процентов вспомнили про агентурное прошлое Владимира Путина.

В преддверии профессионального праздника авторский коллектив главного разведуправления выпустил книгу — «Фронтовая разведка. История и не только». В ней действующие сотрудники ведомства приоткрыли завесу тайны с некоторых спецопераций.

Об истории праздника читайте в материале 5-tv.ru.