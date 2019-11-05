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  4. День Военного разведчика: самым популярным неизменно остается Штирлиц

День Военного разведчика: самым популярным неизменно остается Штирлиц

, 12:33 Эфирная новость 46

ВЦИОМ в честь праздника провел опрос среди россиян. К слову, восемь процентов вспомнили и про агентурное прошлое Владимира Путина

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Фото, видео: Кадр из т/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова, 1974 г., 5-tv.ru

В России сегодня отмечают День Военного разведчика — праздник представителей едва ли не самой засекреченной профессии.

Поэтому не удивительно — по результатам опроса ВЦИОМ самый популярный в нашей стране резидент, по-прежнему Максим Исаев, он же — Макс Отто Фон Штирлиц. А самым любимым фильмом больше половины опрошенных назвали «Семнадцать мгновений весны».
Восемь процентов вспомнили про агентурное прошлое Владимира Путина.

В преддверии профессионального праздника авторский коллектив главного разведуправления выпустил книгу — «Фронтовая разведка. История и не только». В ней действующие сотрудники ведомства приоткрыли завесу тайны с некоторых спецопераций.

Об истории праздника читайте в материале 5-tv.ru.

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