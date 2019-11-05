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  4. Екатерина Вуличенко рассказала, почему не заводила романов с актерами

Екатерина Вуличенко рассказала, почему не заводила романов с актерами

, 16:51 266

Артистка считает, что мужчины ее профессии легкомысленны.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса кино и театра Екатерина Вуличенко рассказала в эфире программы Бориса Корчевникова, почему не имела романов с коллегами по цеху. Артистка прославилась после фильма «Звезда», где сыграла радистку Катю Симакову. С тех пор ее постоянно приглашают в кино и на телевидение, в том числе на главные роли. До 2017 года Вуличенко была ведущей актрисой Государственного театра киноактера.

Однако успех в профессии, постоянная востребованность и внимание среди актеров-мужчин не повлияли на ее личную жизнь. Как призналась Екатерина, она и не думала об отношениях с партнерами по сцене или съемочной площадке.

«Я всегда тянулась к сильным личностям, а парни-актеры они все-таки немного легкомысленные», — сказала героиня программы.

Первым мужем Вуличенко стал состоявшийся бизнесмен Денис Трифонов. У пары родилась дочь Софья, а спустя семь лет супруги развелись из-за постоянных разлук. По словам Екатерины, у нее были чувства к Денису, но истинную любовь она испытала после знакомства с предпринимателем Маратом Гуданаевым. С ним она с 2017 года состоит в законном браке, и уверяет, что по-настоящему счастлива.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «О чем говорят мужчины» Леонид Барац снова развелся.

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