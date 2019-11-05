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  4. Видео игривого выступления Аллы Пугачевой в алой юбке в Минске

Видео игривого выступления Аллы Пугачевой в алой юбке в Минске

, 17:40 Видео 196

Примадонна в танцевальном азарте задорно исполнила свой хит «Гори, звезда».

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @egordruzhininofficial

Прощальный концерт Аллы Пугачевой в Минске надолго запомнится белорусским зрителям многочисленными моментами на сцене — как «домашними заготовками», так и импровизациями.

Одним из неожиданных эпизодов стало исполнение знаменитого хита «Гори, звезда». Во-первых, поразил поклонников наряд Примадонны — алого цвета воздушная юбка, спортивные кеды с розовыми носками, черного цвета облегающая футболка и эффектный берет.

Кроме того, в какой-то момент народная артистка СССР стала задорно приподнимать полы юбки, продолжая петь на радость тысячам зрителей.

«Концерт в Минске прошел убойно! Примадонна устала, но довольна. За кулисами, на сцене, в зале у всех глаза на мокром месте. Магия! Спасибо, Алла Борисовна», — поблагодарили ее белорусы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аллу Пугачеву пышно встретили с цветами и салом на перроне в Минске.

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