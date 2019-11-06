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  4. Стали известны подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке

Стали известны подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке

, 0:43 Эфирная новость 96

Шокирующее видео с пьяной женщиной, избивающей маленького мальчика, появилось в сети. На кадрах видно, что она упрекает его за то, что тот голодный, и сильно бьет по темечку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff, 5-tv.ru

Двухминутное видео, снятое в камчатском поселке Елизово, вызвало бурю народного негодования. На кадрах подвыпившая женщина, закусив блином с красной икрой, издевается над маленьким голодным мальчиком.

Выяснилось, что малыш — не родной сын, семья — опекунов и «папа» уже проходит по уголовному делу за истязания, судя по всему не он один должен нести ответственность. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев разбирался в чудовищной истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в октябре в Татарстане из семьи изъяли девятилетнюю девочку весом семь килограммов.

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