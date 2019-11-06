Стали известны подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке

Двухминутное видео, снятое в камчатском поселке Елизово, вызвало бурю народного негодования. На кадрах подвыпившая женщина, закусив блином с красной икрой, издевается над маленьким голодным мальчиком.

Выяснилось, что малыш — не родной сын, семья — опекунов и «папа» уже проходит по уголовному делу за истязания, судя по всему не он один должен нести ответственность. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев разбирался в чудовищной истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в октябре в Татарстане из семьи изъяли девятилетнюю девочку весом семь килограммов.