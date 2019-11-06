Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

«Оранжевый» код авиационной опасности объявлен в районе вулкана Шивелуч на Камчатке. Он выбросил пепел на высоту в шесть километров. Пока угрозы населенным пунктам нет, но по словам специалистов, если ветер изменится, в жилых районах выпадет пепел.

Шлейф уже сейчас растянулся на 200 километров к западу от вулкана. Этим же утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился всего в 45 километрах от Усть-Камчатска. Но в самом поселке подземных толчков не ощутили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учеными было названо самое смертоносное место планеты.