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  4. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

, 8:33 Эфирная новость 32

Предыдущий выброс пепла Шивелучем в минувшее воскресенье был еще мощнее, высота столба достигала десяти километров.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Петров, 5-tv.ru

«Оранжевый» код авиационной опасности объявлен в районе вулкана Шивелуч на Камчатке. Он выбросил пепел на высоту в шесть километров. Пока угрозы населенным пунктам нет, но по словам специалистов, если ветер изменится, в жилых районах выпадет пепел.

Шлейф уже сейчас растянулся на 200 километров к западу от вулкана. Этим же утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился всего в 45 километрах от Усть-Камчатска. Но в самом поселке подземных толчков не ощутили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учеными было названо самое смертоносное место планеты.

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

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