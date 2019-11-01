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  4. «Хама на Hammer» приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование дочери

«Хама на Hammer» приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование дочери

, 19:53 586

Печально знаменитый в Санкт-Петербурге Игорь Смирнов отправится в колонию строгого режима.

Фото: 5-tv.ru

Печально знаменитый в Санкт-Петербурге Игорь Смирнов, получивший прозвище «хам на Hammer», приговорен судом к 17 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в сексуальном насилии над ребенком, изготовлении порнографии с участием несовершеннолетнего и в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает 78.ru.

На суде Смирнов полностью признал вину и сказал, что раскаивается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июле 2018 года в отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело после того, как он устроил скандал во дворе и на своем желтом Hammer намеренно протаранил чужой автомобиль.

Через некоторое время в полицию обратилась жена Смирнова, обнаружившая в компьютере порнографические видеозаписи с участием их общей трехлетней дочери. При том от разных браков у многодетного отца в общей сложности 13 детей.

До этого в «послужном списке» Смирнова уже числились десять ДТП, хулиганство и кражи.

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