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«Хватит пить!» Шейк озадачила подписчиков в сети

, 12:56 Фото 143

Фотомодель опубликовала снимок в зеркале напротив бара.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк заинтриговала подписчиков новым фото. Девушка предстала в купальнике перед зеркалом, где видна ее утонченная фигура. Но на фото сделан акцент на передний план, где расположен мини-бар. На столике стоят бутылки с алкоголем, а также лежит лайм и лимон для приготовления известного крепкого напитка. В шкафчике ниже видны различные бокалы и фужеры для напитков.

«На скалах…» — загадочно подписала пост звезда.

Instagram @irinashayk

Пользователи посоветовали Ирине не употреблять алкогольные напитки, а некоторые, напротив предложили помощь в приготовлении коктейля.

«Хватит пить!» — резко прокомментировал кто-то из российских поклонников.

Но большинство фолловеров модели все равно больше внимания обратили на ее фигуру и оставили восхищенные комментарии.

«Статуэточка!!!»;

«Красивое тело и бикини, Ирина»;

«Вау! Великолепная красавица», — отметили подписчики фотомодели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк в полупрозрачном платье произвела фурор на модном показе в Вероне.

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