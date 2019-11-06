«Не могу больше жить!»: Экс-жена Цеповяза, впавшая в кому, оставила записку

В доме экс-жены члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза — Натальи Стришней, впавшей в кому, обнаружена записка. Фото письменного сообщения бывшей супруги «цапка» появилось распоряжении 5-tv.ru.

«За четыре месяца давления не могу больше жить. Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты», — написано на листке бумаги.

Также Наталья перечислила в тексте послания три мужских фамилии тех, кто якобы оказывал на нее «постоянное давление» последние четыре месяца. По словам адвоката Стришней Мурада Мусаева, ее «задавили по всем фронтам» и «довели ее». Также правозащитник добавил — женщина давно страдает от онкологии.

5-tv.ru

В среду шестого ноября должно было состояться заседание суда по уголовному делу о вымогательстве в отношении Натальи Стришней и ее брата. Родственники, по версии следствия, требовали 70 миллионов от местного предпринимателя. Судебное заседание в связи с тяжелым состоянием обвиняемой перенесли на 14 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемая в вымогательстве экс-жена Цеповяза впала в кому.