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Фото: Блэк Чайна поделилась секретом похудения

, 18:35 Фото 16

Модель опубликовала архивное фото в социальной сети и рассказала подписчикам, что помогло ей достичь аппетитной фигуры.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель и бизнесвумен Блэк Чайна выложила на своей странице в Instagram фотоколлаж. На протяжении трех недель девушка пользовалась продуктами одного бренда, помогающего справиться с целлюлитом и растяжками на теле. Instagram-дива похвасталась результатами, где заметно ушли лишние сантиметры, и фигура приобрела сексуальные формы.

«Вы знаете, что я тоже была на пути к цели! Вот ссылка @KO__ELIXIR Хорошие цены» — поделилась информацией модель.

Instagram @blacchyna

Пост набрал более 12 тысяч лайков, а комментарии звезда предпочла скрыть по неизвестной причине.

31-летняя знаменитость известна в Америке как бывшая стриптизерша, которой удалось стать известной моделью и бизнесвумен. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов.

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