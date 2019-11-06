Фото: Блэк Чайна поделилась секретом похудения

Американская модель и бизнесвумен Блэк Чайна выложила на своей странице в Instagram фотоколлаж. На протяжении трех недель девушка пользовалась продуктами одного бренда, помогающего справиться с целлюлитом и растяжками на теле. Instagram-дива похвасталась результатами, где заметно ушли лишние сантиметры, и фигура приобрела сексуальные формы.

«Вы знаете, что я тоже была на пути к цели! Вот ссылка @KO__ELIXIR Хорошие цены» — поделилась информацией модель.

Instagram @blacchyna

Пост набрал более 12 тысяч лайков, а комментарии звезда предпочла скрыть по неизвестной причине.

31-летняя знаменитость известна в Америке как бывшая стриптизерша, которой удалось стать известной моделью и бизнесвумен. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов.