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  4. «Плохая Мона Лиза»: Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов

«Плохая Мона Лиза»: Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов

, 8:43 Фото 479

Модель и экс-стриптизершу в эротичном наряде сравнили с шедевром Да Винчи.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская Instagram-дива Блэк Чайна предстала в одном из своих самых эффектных образов. В соцсеть модель выложила кадр, где стоит в черном просвечивающем мини с забранными назад волосами и идеально подобранным макияжем.

Последнее не удивительно — дама с роскошными губами владеет собственным брендом косметики и понимает в ней толк. Остальное — дело стилистов. И они тоже оказались на высоте. Выбранный наряд отлично подчеркивает сильные стороны бывшей стриптизерши и скрывает недостатки. Сквозь прозрачную ткань проглядывается черное нижнее белье и татуировки Блэк вокруг линии бикини. А благодаря вырезу сбоку поклонники смогли бы увидеть еще одно тату у груди, не будь оно на этот раз прикрыто рукой.

Instagram @blacchyna

Фанаты инстаблогера при виде горячего снимка оказались немногословны. Подавляющее большинство комментариев под ним — нагромождение «смайликов» и короткие слова восхищения. Те же, кто оправился от эротического удара, сравнили Чайну с шедевром Леонардо да Винчи — знаменитой «Джокондой».

«Так прекрасна!»

«Добрый вечер, моя королева!»

«Плохая Мона Лиза», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель и экс-пассия Роба Кардашьян примерила образ принцессы.

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