Вокалист знаменитой группы «Руки вверх» начал шуточный стихотворный баттл с трэп-исполнителем Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Музыкант выпустил новый трек Trap Luv, в котором процитировал строчки из популярной песни «Он тебя целует», вышедшей в 2002 году.
Жуков оценил задумку Big Baby Tape и разместил на своей странице в Instagram новый пост, в подписи к которому переделал текст известной композиции, адресовав его трэп-исполнителю.
«А Big Baby Tape трепует, говорит, что любит, лут свой забирает, к сердцу прижимает», — написал лидер «Руки Вверх», комментируя творчество музыканта.
Свою публикацию Сергей сопроводил иллюстрацией, представляющей собой его фото, совмещенное со снимком Big Baby Tape.
Подписчики Жукова отметили в комментариях, что исполнитель просчитался с новой песней Trap Luv. По их мнению, оригинальная версия «Руки вверх» — более удачная.
«А я мучаюсь от боли, уши кровоточат кровью, и глаз мой выпадает и диск Тейпа сгорает, навсегда!»
«Лучше оригинала ничего нет и не может быть!»
«Песню испортил только», — высказались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Big Baby Tape попал в рейтинг Forbes «30 из 30».