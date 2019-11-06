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Сергей Жуков начал стихотворный баттл с Big Baby Tape — фото

, 19:57 Фото 107

Егор Ракитин выпустил новую песню Trap Luv, в которой процитировал хит «Руки Вверх» — «А он тебя целует». Вокалист коллектива оценил задумку исполнителя.

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Фото, видео: Instagram @sezhukov

Вокалист знаменитой группы «Руки вверх» начал шуточный стихотворный баттл с трэп-исполнителем Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Музыкант выпустил новый трек Trap Luv, в котором процитировал строчки из популярной песни «Он тебя целует», вышедшей в 2002 году.

Жуков оценил задумку Big Baby Tape и разместил на своей странице в Instagram новый пост, в подписи к которому переделал текст известной композиции, адресовав его трэп-исполнителю.

«А Big Baby Tape трепует, говорит, что любит, лут свой забирает, к сердцу прижимает», — написал лидер «Руки Вверх», комментируя творчество музыканта.

Instagram @sezhukov

Свою публикацию Сергей сопроводил иллюстрацией, представляющей собой его фото, совмещенное со снимком Big Baby Tape.

Подписчики Жукова отметили в комментариях, что исполнитель просчитался с новой песней Trap Luv. По их мнению, оригинальная версия «Руки вверх» — более удачная.

«А я мучаюсь от боли, уши кровоточат кровью, и глаз мой выпадает и диск Тейпа сгорает, навсегда!»

«Лучше оригинала ничего нет и не может быть!»

«Песню испортил только», — высказались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Big Baby Tape попал в рейтинг Forbes «30 из 30».

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