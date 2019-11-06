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Семейная драма: Дочь 89-летнего Ивана Краско не желает знать отца

, 22:16 134

Когда актер приехал навестить 62-летнюю наследницу, она даже не вышла из дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Народный артист РФ Иван Краско стал участником шоу на федеральном канале, в эфире которого рассказал о ссоре с наследницей. Актер признался, что несколько лет назад перестал общаться со старшей дочерью от первого брака Галиной. По словам звезды советского кинематографа, конфликт произошел из-за того, что его наследница хотела сменить отчество.

«Произошло событие, которое разлучило нас. Она, может быть, в шутку сказала, что будет менять отчество, Владимировной станет. Тогда я ее поздравил с днем рождения и сказал, что не имею возможности больше ее навещать. Мне это глубоко неприятно», — цитирует Краско Teleprogramma.pro.

Звездный отец попытался увидеться со своей 62-летней дочерью. Для этого он отправился в деревню Вартемяги Ленинградской области, однако женщина отказалась с ним говорить и даже не вышла из дома. Ее родственники рассказали, что Краско бросил семью, когда Галина была еще девочкой, и совсем не занимался ее воспитанием.

Артист нашел объяснение для своего поступка. Он отметил, что близкие поставили ему ультиматум: либо семья, либо театр, а отказаться от творчества он не мог. Сейчас звезда ждет первого шага от Галины и надеется, что на праздновании его 90-летия все родственники соберутся вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын.

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