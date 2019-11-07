Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Сегодня нет ничего лучше встречи с вашим старым другом. Очистите голову от лишних забот, отправляйтесь в свой любимый бар, выпейте по паре коктейлей. Оставьте на некоторое время свои грубые попытки обрести счастье в романтических отношениях. Иногда лучшее свидание — свидание с другом детства.

Примите дух спокойствия, Близнецы. Как извлечь максимум из сегодняшнего дня: устройте своей внутренней Джулии Робертс собственную версию «Ешь, молись, люби». Размеренная жизнь может быть прекрасна. Если вы прославляли постоянную занятость и создавали стрессовые обстоятельства для себя, сейчас самое время пересмотреть правила игры.

Лучший вид счастья в мире — это тот, который получен заслуженно. Какое волнующее чувство — полагаться только на себя! Сегодня вы обнаружите, что свобода — это ваш наркотик. Отложите на секунду свои обязанности и обратите внимание на свое внутреннее божество. Что бы вы сделали для вас самих? Улыбнитесь себе, это начало чего-то большего.

Единственная вещь, которую вы абсолютно презираете — вынужденное состояние ожидания. Скорость и движение — ваши ключевые слова сегодня. Все, над чем вы работали, начинает набирать обороты. Вещи проявляются быстрее, чем вы могли себе представить. Благодарность — мощная практика, Овны. Будьте благодарны за все дары, которые вы получаете прямо сейчас.

Раки, ваш гороскоп сегодня говорит — нет ничего лучше встречи со старым другом. Очистите голову, отправляйтесь в свой любимый бар и устройте ночь коктейлей. Близнецы, размеренная жизнь тоже прекрасна. Если вы прославляли вечную занятость или создавали стресс для самих себя, настало время принять дух спокойствия. Львы, начните разговаривать с людьми. Без ваших слов они не смогут понять, как обстоит ситуация на самом деле.

♌ Лев

Вот в чем дело: люди знают только свою часть истории. Не ожидайте, что ваши друзья и коллеги будут играть в экстрасенсов. Начните диалог, если вы хотите, чтобы они видели ситуацию с вашей точки зрения. Противостояние — это то, от чего вы никогда не уклонялись. Помните, что не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите, имеет значение. Ненасильственное общение может быть секретом, чтобы достучаться до ваших близких.

Космический совет: не бойтесь начать диалог.

♍ Дева

Деньги приходят. Деньги идут. Вы знаете, что в жизни есть нечто большее, чем количество нулей в вашей зарплате. Ваш банковский счет может быть большим или не очень прямо сейчас, но будьте уверены — доход в конечном итоге будет ваш. На данный момент лучше всего поставить себя в режим экономии. Внутренний мир манит, Девы. Пришло время залечить старые раны.

Космический совет: оставьте свои заботы в денежной сфере. Знайте, что в конечном итоге изобилие накроет вас водопадом.

♎ Весы

О, привет адреналин! Какое захватывающее время для вас, Весы. Все вещи, над которыми вы постоянно работали, готовы взлететь на максимальной скорости. Не будет времени остановиться и расслабиться — то, чего вы ждете с нетерпением. Секрет в том, чтобы дойти до финиша с неповрежденным здоровьем: заземлите свою энергию, прежде чем двигаться вперед. Некоторых из вас ожидают путешествия. Возьмите лучшее из своего мини-отдыха, даже если вы путешествуете по работе.

Космический совет: проекты, над которыми вы постоянно работали, готовы взлететь на реактивной скорости.

♏ Скорпион

Настоящее путешествие — это путешествие вглубь себя, Скорпионы. Вы не тот, кем вас видит окружающий мир. Оставьте это притворство. Снимите маски, за которыми прятались. Кто вы на самом деле? Открытие реального вас — это процесс, который вам очень понравится. Чтобы полюбить себя таким, какой вы есть, нужно тренироваться. Но как только вы научитесь любить и полностью принимать себя, мир тоже окутает вас любовью.

Космический совет: вы только начинаете свое становление.

♐ Стрелец

Иногда одиночество переоценивается. Сегодня найдите время для кого-то особенного в вашей жизни. Если свидание в шикарном ресторане слишком напрягает такую дикую душу, как вы — отправляйтесь на встречу «приключениям». Приготовьте оригинальное блюдо вместе со своей второй половинкой или другом и посмотрите любимый фильм. Неформальная обстановка — лучший способ познакомиться друг с другом. Уже совершено? Не принимайте ваши отношения как должное. Продолжайте узнавать партнера. Космический совет: проведите выходные в объятиях друг друга.

♑ Козерог

С большой властью приходит большая ответственность. Важное решение может потребовать вашего немедленного внимания. Посмотрите на каждую сторону спорного вопроса. Тщательно взвесьте все «за» и «против». Учитывая, что результат влияет на жизнь многих других, вы обязаны принять хорошо обоснованное решение. Когда вы повысите свой голос сегодня, убедитесь, что это сделано по веской причине. Люди будут уважать вас за то, что вы отстаиваете свою правду. Космический совет: тщательно взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать решение.

♒ Водолей

Прозрачность — одна из отличительных черт зрелых отношений. Вы нарушили священную границу? Или случайно натолкнулись на информацию, которая потенциально может поколебать основу вашего партнерства? Не скрывайте этого от избранника, Водолеи. Оставьте место для открытого и честного разговора. Имейте смелость говорить о том, что на самом деле происходит.

Космический совет: имейте мужество быть честным с вашим партнером.

♊ Рыбы

Если вы чувствуете, что ваше сердце разбивается, это, вероятно, действительно так. Реальный вопрос: можете ли вы дать себе то, что другие не могут? Можете ли вы любить и заботиться о себе так, как это делают другие? Если вы искали любовь не в тех местах, вернитесь к себе. Учитесь быть вашим собственным источником силы. Помните, если боль с вами — лекарство тоже найдется. У вас есть сила исцелить самого себя.

Космический совет: любите себя так, как этого не делают другие.

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