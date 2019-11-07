Сигнал о захвате самолета в аэропорту Амстердама «Схипхол» оказался ложным — пилот при посадке случайно сообщил о попытке угона воздушного судна. Об этом сообщила в Twitter авиакомпания Air Europa, которой принадлежит самолет.

«Ложная тревога. На борту самолета, выполняющего рейс между Амстердамом и Мадридом, по ошибке была нажата кнопка тревоги, запустившая в аэропорту протокол действий в случае захвата <…> Ничего не произошло, все пассажиры ожидают скорейшего вылета. Мы сожалеем о произошедшем», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, «что-то могло пойти не так» в тот момент, когда пилот передавал диспетчеру четырехзначный код в рамках подготовки к вылету, но ошибся, пишет ТАСС.

В результате инцидента на некоторое время был закрыт терминал D крупнейшей европейской воздушной гавани. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».

Однако вечер среды 6 ноября оказался еще богаче на предмет воздушных инцидентов. Так, в аэропорту Милана «Мальпенса» в чемодане пассажира был обнаружен «подозрительный металлический предмет», в результате чего один из двух имеющихся терминалов воздушной гавани был закрыт. К досмотру багажа приступили саперы, а его владелец задержан.

Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило, что россиян на рейсе Амстердам — Милан не было.