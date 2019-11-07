Житель Прикамья жестоко зарезал беременную жену и трехлетнего сына

Житель деревни Кормовище Лысьвенского района Пермского края жестоко зарезал 24-летнюю беременную жену и трехлетнего сына, об этом сообщает региональный СК. Чтобы скрыть следы преступления, 26-летний изверг устроил пожар в частном доме. Злоумышленник еле выбрался из огня и был госпитализирован.

В ведомстве отметили, что подозреваемый знал о беременности женщины и, несмотря на это, отважился на убийство.

В настоящий момент пермяк арестован. Следователи выясняют мотивы предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

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