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  4. Волшебница из «Гарри Поттера» вышла замуж за наследника империи Playboy

Волшебница из «Гарри Поттера» вышла замуж за наследника империи Playboy

, 18:14 | Максим Чугункин Фото 58

Скромная свадебная церемония 29-летней актрисы прошла в Калифорнии.

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Фото, видео: Instagram @scarleyhbyrne, @enews

Английская актриса Скарлетт Бирн, более известная по роли злодейки Пэнси Паркинсон в серии фильмов о «Гарри Поттере», объявила о свадьбе. Избранником молодой девушки стал Купер Хефнер — сын основателя культового мужского журнала Playboy, сообщает Cosmopolitan.

Instagram @enews

Зарубежные СМИ отметили, что свадьба сына покойного миллиардера и ловеласа Хью Хефнера прошла без лишнего гламура, но и не банально. Пара обменялась кольцами и клятвами в вечной любви в узком семейном кругу. На церемонии бракосочетания присутствовали только родные и близкие.

Образ невесты восхитил гостей торжества — утонченное платье цвета розового жемчуга, аккуратно убранные волосы и нюдовый макияж. Жених предстал в классическом черном костюме.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Playboy возглавит пресс-службу в ростовской мэрии.

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