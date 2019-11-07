Волшебница из «Гарри Поттера» вышла замуж за наследника империи Playboy

Английская актриса Скарлетт Бирн, более известная по роли злодейки Пэнси Паркинсон в серии фильмов о «Гарри Поттере», объявила о свадьбе. Избранником молодой девушки стал Купер Хефнер — сын основателя культового мужского журнала Playboy, сообщает Cosmopolitan.

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Зарубежные СМИ отметили, что свадьба сына покойного миллиардера и ловеласа Хью Хефнера прошла без лишнего гламура, но и не банально. Пара обменялась кольцами и клятвами в вечной любви в узком семейном кругу. На церемонии бракосочетания присутствовали только родные и близкие.

Образ невесты восхитил гостей торжества — утонченное платье цвета розового жемчуга, аккуратно убранные волосы и нюдовый макияж. Жених предстал в классическом черном костюме.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Playboy возглавит пресс-службу в ростовской мэрии.