Девочка-подросток пропала из детского дома в Томске

Девочка-подросток 2002 года рождения сбежала из детского дома в Томске и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области.

16-летняя Алина ушла гулять вечером 4 ноября. До настоящего времени она так и не вернулась в детдом. Оперативники объявили девочку-подростка в розыск.

Она худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров. На теле имеет множество татуировок. В частности, изображение розы над левой бровью и «переплетенные линии» под правым глазом. В носу имеется пирсинг.

Пропавшая была одета в черное: длинный пуховик до колен с капюшоном, джинсы и ботинки. Другого цвета при ней был только рюкзак — он коричневый. Следователи просят сообщить им при обнаружении пропавшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о происшествии в детдоме в Челябинской области. Там о своей беременности заявили сразу три несовершеннолетних воспитанницы учреждения.