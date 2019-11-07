«Как доехать и не развестись?» Тарасов и Костенко в новом влоге репера T-killah

Известный рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный под сценическим псевдонимом T-killah, сделал на своей странице в Instagram пост с анонсом нового выпуска блога. В опубликованном видео музыканта приняли участие футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко, а также жена самого рэпера Мария Белова.

«Что должно произойти, чтобы мы развелись? Как бомбило у наших подружек? Поездка в детский дом! Новый влог, на канале! Гоу!» — подписал видео T-killah.

«Мне страшно смотреть. Я была очень злая на вас», — оставила комментарий супруга рэп-исполнителя Мария.

После просмотра влога подписчики поделились в комментариях своим мнением.

«Ну вы язвы, изводите своих дам. Но они молодцы, не дают вам отпор, за это вы их и любите. А с детским домом тяжело смотреть было, до слез жалко таких деток»;

«Уже смотрел, видос топчик, Саня, продолжай в том же духе и скажу как говорят родители: не обижай Машу!»;

«Пожалуйста, делайте чаще ролики, они у вас просто огонь, ну, впрочем, как и вы сами», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в шоу рэп-исполнителя T-killah Дмитрий Тарасов поразил фанатов отношением к своей жене.