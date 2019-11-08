В Петербурге отмечают 60-летие Дворца бракосочетания на Английской набережной

Фотографии этой «знаменитости» разлетелись по всей России и долгие годы бережно хранятся в семейных реликвиях. Знаменитому Дворцу бракосочетания, кстати, первому в России, 60 лет. Благодаря роскошному особняку на Английской набережной Ленинград стал законодателем свадебной моды и местом паломничества звездных молодоженов. В гости к юбиляру отправилась и корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились.