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  4. В Петербурге отмечают 60-летие Дворца бракосочетания на Английской набережной

В Петербурге отмечают 60-летие Дворца бракосочетания на Английской набережной

, 2:39 Эфирная новость 16

Роскошный особняк на Английской набережной давно превратился в место паломничества звездных молодоженов. Здесь поклялся в любви своей супруге Иосиф Кобзон, взял в жены Аллу Пугачеву Филипп Киркоров.

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Фото, видео: kzags.gov.spb.ru, 5-tv.ru

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Фотографии этой «знаменитости» разлетелись по всей России и долгие годы бережно хранятся в семейных реликвиях. Знаменитому Дворцу бракосочетания, кстати, первому в России, 60 лет. Благодаря роскошному особняку на Английской набережной Ленинград стал законодателем свадебной моды и местом паломничества звездных молодоженов. В гости к юбиляру отправилась и корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились.

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