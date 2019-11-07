Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах жилых домов

Полиция Хакасии расследует необычное уголовное дело. Молодого начальника пожарной части села Балыкса подозревают в том, что он поджигал дома и сараи в свободное от работы время. Якобы, чтобы проверить бдительность своих подчиненных.

Они подтверждают, что Иван Шнайдер буквально горел работой, на страничке в соцсети — фото в форме, все время устраивал учения, тренировки, но чтобы вот так увлекся — и подумать не могли. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин разобрался в вопросе. Подробности в репортаже.

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