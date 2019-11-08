Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist представил три сценария развития России.

В качестве первого варианта будущего РФ французский лидер назвал возможность страны восстановить статус супердержавы, используя собственные силы. Однако, по мнению главы Франции, реализовать план будет довольно сложно якобы из-за недостатка экономической мощи и численности населения государства.

Второй вариант развития России — «евразийская модель», считает Макрон. Однако, по мнению французского лидера, в данном регионе уже преуспел Пекин, а президент РФ Владимир Путин становится «все дальше и дальше» от главы КНР Си Цзиньпина. Следовательно, по словам главы Франции, данный путь развития также маловероятен.

В качестве третьего варианта развития России Макрон рассматривает нахождение баланса в отношениях Москвы и Европы. Французский лидер отметил, что сейчас Путин выступает против расширения НАТО и его приближения к российским границам, однако не исключено, что российские власти пересмотрят свое отношение к этому вопросу, считает глава Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО.