Четверо детей погибли, отравившись угарным газом, в Саратовской области

Четверо детей и 36-летняя женщина обнаружены мертвыми в частном доме в селе Узморье в Саратовской области. Самому младшему из мальчиков было два года, самому старшему 15. По предварительным данным, все они отравились угарным газом. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Бийске Алтайского края. Там из-за закрытой печной заслонки в доме погибли двое детей и трое взрослых. Они отравились угарным газом. Еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.