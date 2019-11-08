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Лолита призналась, что за ней ухаживает «приятный молодой человек»

, 9:18 | Светлана Александрова 69

Поклонники отмечают, что расставание с мужем пошло певице на пользу.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лолита Милявская, недавно тяжело переживавшая развод с пятым мужем, с которым прожила почти 10 лет, призналась, что за ней ухаживает «приятный молодой человек».

Как пишет KP.RU, многие поклонники отмечают, что расставание с Дмитрием Ивановым пошло 55-летней певице только на пользу — она заметно постройнела и выглядит помолодевшей. Однако некоторые считают, что артистка стала следить за собой назло экс-супругу, который, как выяснилось, давно завел молодую любовницу.

Сама Лолита на это заявила, что худеет она не затем, чтобы что-то кому-либо доказать. А без мужа действительно чувствует себя гораздо лучше.

«Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек», — цитирует певицу издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов назвал их развод «своего рода неизбежностью» и заявил, что виноваты в нем оба. А адвокат певицы объявил, что брак вообще был фиктивным, и это будет доказано в суде при разделе имущества.

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