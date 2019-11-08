«О чем вы говорите!» Муж Лолиты прокомментировал обвинения в браке по расчету

Дмитрий Иванов, де-юре все еще муж Лолиты Милявской, считает, что, подавая встречный иск, адвокат певицы Сергей Жорин намеренно затягивает процесс, который должен был быть обычным расторжением брака. По его словам, на этом деле юрист хочет как можно дольше попиариться на страницах желтой прессы.

Иванов также категорически опроверг обвинения в том, что корыстной целью его женитьбы на Лолите было получение израильского гражданства. Ранее Сергей Жорин заявил, что Дмитрий заключил фиктивный брак с певицей, а как только получил израильское гражданство, подал на развод.

«Ну конечно же нет! Мы десять лет прожили вместе, послушаете, о чем вы говорите! Вы же взрослые люди, о чем вы говорите!» - эмоционально ответил он задавшим вопрос журналистам.

При этом он подтвердил, что гражданство он все-таки получил.

«Да, мы сделали гражданство. И Лола, и я сделали гражданство», — сказал Иванов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дмитрий Иванов назвал развод с Лолитой Милявской «неизбежным» и заявил, что в разрыве виноваты они оба, хотя и предпринимали попытки спасти семью.