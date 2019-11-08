  1. Пятый канал
  4. «О чем вы говорите!» Муж Лолиты прокомментировал обвинения в браке по расчету

«О чем вы говорите!» Муж Лолиты прокомментировал обвинения в браке по расчету

, 15:19 | Светлана Александрова Видео 143

Ранее адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов заключил фиктивный брак с певицей, а как только получил израильское гражданство, подал на развод.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Дмитрий Иванов, де-юре все еще муж Лолиты Милявской, считает, что, подавая встречный иск, адвокат певицы Сергей Жорин намеренно затягивает процесс, который должен был быть обычным расторжением брака. По его словам, на этом деле юрист хочет как можно дольше попиариться на страницах желтой прессы.

Иванов также категорически опроверг обвинения в том, что корыстной целью его женитьбы на Лолите было получение израильского гражданства. Ранее Сергей Жорин заявил, что Дмитрий заключил фиктивный брак с певицей, а как только получил израильское гражданство, подал на развод.

«Ну конечно же нет! Мы десять лет прожили вместе, послушаете, о чем вы говорите! Вы же взрослые люди, о чем вы говорите!» - эмоционально ответил он задавшим вопрос журналистам.

При этом он подтвердил, что гражданство он все-таки получил.

«Да, мы сделали гражданство. И Лола, и я сделали гражданство», — сказал Иванов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дмитрий Иванов назвал развод с Лолитой Милявской «неизбежным» и заявил, что в разрыве виноваты они оба, хотя и предпринимали попытки спасти семью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

16:22
Боевики ИГ* из Ярославля получили от 9 до 15 лет лишения свободы — видео
16:16
«Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены
16:13
Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре
16:07
Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала
16:02
Землетрясение в Иране: Пятеро погибших, более 120 раненых
15:48
«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

Сейчас читают

Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев