В Кремле прокомментировали возможность введения штрафов для президента

В Кремле прокомментировали возможность введения штрафов для главы государства. Аналогичный прецедент уже случился в США. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проработкой этого вопроса нужно заниматься судебным органам.

«У президента есть определенный иммунитет, в остальном нужно проработать юридически даже не столько мне, а скорее представителям судебного сообщества», — пояснил он прессе.

Накануне стало известно о том, что Верховный суд штата Нью-Йорк обязал американского лидера выплатить два миллиона долларов нескольким благотворительным организациям. В 2018 году генеральный прокурор штата подала иск, в котором утверждала, что Дональд Трамп нарушил загон о финансировании избирательных кампаний в 2016 году. Нынешний глава США пользовался благотворительным фондом, находившимся под его руководством, «как чековой книжкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин поручил создать словарь русского языка для госструктур и СМИ.