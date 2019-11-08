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  4. «Это кто?» Анджелину Джоли не узнали на первых фото со съемок фильма Marvel

«Это кто?» Анджелину Джоли не узнали на первых фото со съемок фильма Marvel

, 17:05 | Игорь Рязов Фото 629

Известная актриса играет бессмертную девушку Тену в супергеройском боевике «Вечные».

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Nardone

Поклонники не узнали Анджелину Джоли на первых фото, сделанных во время съемок фильма «Вечные». Картина основана на комиксах издательства Marvel.

Анджелина Джоли играет главную роль — бессмертной девушки Тены из расы суперлюдей Вечные. Ее цель заключается в защите человечества от злобных собратьев Девиантов. Джоли в образе героини смогли сфотографировать папарацци.

 
 
 
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Качество фотографий свидетельствует о том, что делать их приходилось издалека. На них можно увидеть, что Анджелина одета в костюм белого цвета, элементы которого отдают золотым оттенком.

 
 
 
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Не все фанаты узнали Джоли. В комментариях спрашивали, кто запечатлен на фотографиях, а также радовались скорому выходу нового фильма Marvel.

«Это кто?»

«Не узнать!»

«Вухууу, Marvel!» — написали пользователи.

 
 
 
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Съемки картины начались в июле 2019 года в Лондоне. Судя по кадрам, из студии Pinewood съемочная команда переместилась на песчаный пляж, причем выбрала для этого довольно ветреный день. В кинотеатрах фильм «Вечные» начнут показывать в ноябре 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли призналась в зависимости от бывшего мужа Брэда Питта.

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