«Это кто?» Анджелину Джоли не узнали на первых фото со съемок фильма Marvel

Поклонники не узнали Анджелину Джоли на первых фото, сделанных во время съемок фильма «Вечные». Картина основана на комиксах издательства Marvel.
Анджелина Джоли играет главную роль — бессмертной девушки Тены из расы суперлюдей Вечные. Ее цель заключается в защите человечества от злобных собратьев Девиантов. Джоли в образе героини смогли сфотографировать папарацци.
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Качество фотографий свидетельствует о том, что делать их приходилось издалека. На них можно увидеть, что Анджелина одета в костюм белого цвета, элементы которого отдают золотым оттенком.
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Не все фанаты узнали Джоли. В комментариях спрашивали, кто запечатлен на фотографиях, а также радовались скорому выходу нового фильма Marvel.
«Это кто?»
«Не узнать!»
«Вухууу, Marvel!» — написали пользователи.
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Съемки картины начались в июле 2019 года в Лондоне. Судя по кадрам, из студии Pinewood съемочная команда переместилась на песчаный пляж, причем выбрала для этого довольно ветреный день. В кинотеатрах фильм «Вечные» начнут показывать в ноябре 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли призналась в зависимости от бывшего мужа Брэда Питта.