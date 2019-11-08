  1. Пятый канал
  4. Мясников объявил, что его и Рожкова не будет на гастролях «Уральских пельменей»

Мясников объявил, что его и Рожкова не будет на гастролях «Уральских пельменей»

, 18:19 | Валентин Черников 503

В выездных концертах не примет участие и покинувшая коллектив Юлия Михайлова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @miasnikov.s

Вячеслав Мясников сделал заявление для поклонников «Уральских пельменей». В Instagram артист написал, что гастроли труппы пройдут без него, Андрея Рожкова и Юлии Михайловой.

Как водится, юморист и здесь не обошелся без шутки. В кадре он стоит в байкерском одеянии, указывая на вывеску одного из московских ресторанов. Название заведение совпадает с его фамилией. Артист тычет в нее пальцем словно в афишу сольного концерта. О собственных выступлениях без коллектива он написал в приложенном тексте.

«Друзья мои, писал об этом несколько раз, но все равно кто-то не знает и спрашивает здесь. Если в вашем городе висят афиши „Уральские пельмени“, где говорится, что скоро будет концерт, в этом концерте нет Мясникова, Рожкова и Михалковой. Если вы хотите увидеть нас, приходите на наши концерты, где на афише написано „Мясников, Рожков“. А все вместе мы тогда, когда снимаем программу в Москве и Екатеринбурге», — сообщил Вячеслав.

Instagram @miasnikov.s

Об отказе Мясникова и Рожкова участвовать в выездных концертах с командой стало известно еще в 2018 году. Несмотря на это, их лица до сих пор красуются на гастрольных афишах «пельменей» вместе с другими. Зато Юлии Михайловой на них уже нет. Хотя новость об уходе из проекта появилась в октябре этого года. Артистка переехала из Екатеринбурга в Москву, чтобы заняться сольной карьерой. Коллектив не препятствовал такому стремлению девушки и пожелал ей удачи на новом поприще.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Юлия Михалкова занимается после «Уральских пельменей».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

19:20
Смарт-колонка заговорила голосом умершего лидера группы «Король и Шут»
19:14
Как выглядит интерьер вагонов поезда «Таврия» для поездки в Крым
19:03
Экоактивисты Ленобласти провели рейд по ликвидации незаконных свалок
18:51
Рыбу с «человеческим лицом» засняли на видео в Китае
18:40
Фото: Анфиса Чехова показала аппетитные формы в алом купальнике
18:32
«Копия мамы»: дочь Ларисы Долиной поразила поклонников фото без макияжа

Сейчас читают

Юлия Савичева рассказала о расставании с главной любовью жизни
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев