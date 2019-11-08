Мясников объявил, что его и Рожкова не будет на гастролях «Уральских пельменей»

Вячеслав Мясников сделал заявление для поклонников «Уральских пельменей». В Instagram артист написал, что гастроли труппы пройдут без него, Андрея Рожкова и Юлии Михайловой.

Как водится, юморист и здесь не обошелся без шутки. В кадре он стоит в байкерском одеянии, указывая на вывеску одного из московских ресторанов. Название заведение совпадает с его фамилией. Артист тычет в нее пальцем словно в афишу сольного концерта. О собственных выступлениях без коллектива он написал в приложенном тексте.

«Друзья мои, писал об этом несколько раз, но все равно кто-то не знает и спрашивает здесь. Если в вашем городе висят афиши „Уральские пельмени“, где говорится, что скоро будет концерт, в этом концерте нет Мясникова, Рожкова и Михалковой. Если вы хотите увидеть нас, приходите на наши концерты, где на афише написано „Мясников, Рожков“. А все вместе мы тогда, когда снимаем программу в Москве и Екатеринбурге», — сообщил Вячеслав.

Instagram @miasnikov.s

Об отказе Мясникова и Рожкова участвовать в выездных концертах с командой стало известно еще в 2018 году. Несмотря на это, их лица до сих пор красуются на гастрольных афишах «пельменей» вместе с другими. Зато Юлии Михайловой на них уже нет. Хотя новость об уходе из проекта появилась в октябре этого года. Артистка переехала из Екатеринбурга в Москву, чтобы заняться сольной карьерой. Коллектив не препятствовал такому стремлению девушки и пожелал ей удачи на новом поприще.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Юлия Михалкова занимается после «Уральских пельменей».