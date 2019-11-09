Российские и немецкие врачи вместе провели уникальную операцию

Российские врачи вместе со своими немецкими коллегами провели показательную операцию в рамках XXVIII научного симпозиума по малоинвазивной медицине (MIC Symposium) в Гамбурге. Для проведения сложной лапароскопической колэктомии одному из пациентов клиники «Асклепиос Норд», ведущие немецкие специалисты пригласили заведующего хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрея Проценко и заведующего хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгения Токаренко.

37-летний житель Гамбурга более 14 лет получал консервативное лечение заболевания толстой кишки, которое так и не привело к положительному результату. Более того, несмотря на прием стероидов, у пациента возникли осложнения с высоким риском развития рака. Устранить их можно было только хирургическим путем.

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Вместе с российскими специалистами оперировал главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд», приват-доцент Асад Кутуп. Медики произвели видеоассистированную тотальную колэктомию — то есть полное удаление толстой кишки малоинвазивным (щадящим) методом.

«Мы приняли участие в уникальной совместной показательной операции с немецкими коллегами. Ее сложность была обусловлена тем, что в такой клинической форме данное заболевание встречается редко. Возможность оперировать с передовыми европейскими хирургами — большая честь и ответственность для нас», — заявил Андрей Проценко.

Он отметил, что благодаря такому обмену опытом, пациенты в России смогут рассчитывать на самое высокое качество медицинской помощи. Проценко напомнил, что в конце 2021 года в Ленинградской области откроется уникальный многопрофильный медицинский центр группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», аналогов которому нет в Европе.

«Мы учимся друг у друга. Медицина в современном мире может развиваться только благодаря обмену мнениями и созданию общих рекомендаций для максимально эффективного лечения пациентов по всему миру», — отметил в свою очередь доктор Асад Кутуп.

В симпозиуме по малоинвазивной медицине, одном из старейших научных медицинских мероприятий в Германии, в этом году приняли участие около 200 человек. В рамках мероприятия, которое проходило 7–8 ноября, впервые были организованы трансляции показательных операций из семи операционных залов клиник сети «Асклепиос» и университетской клиники Эппендорф.

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Врачи из Германии, Великобритании и Японии в течение двух дней наблюдали за сложными операциями и знакомились с результатами исследовательской работы хирургов из разных стран мира. Российская делегация была самой представительной — порядка 20 хирургов из Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и других городов.

Мероприятие в Гамбурге проходило при поддержке концерна «Асклепиос» и немецкой компании «Рулаком консалт» (Rulacom Consult GmbH) — официального сервисного партнера медицинского концерна «Асклепиос» в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальной показательной операции, проведенной в Геленджике специалистами клиник «СОГАЗ Медицина» пациенту, который не мог нормально дышать в течение 30 лет.