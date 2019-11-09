  1. Пятый канал
  4. Видео: Полицейский автомобиль попал в ДТП в центре Петербурга

Видео: Полицейский автомобиль попал в ДТП в центре Петербурга

, 1:15 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 22

Авария произошла на Лиговском проспекте. В момент аварии у служебного автомобиля работали спецсигналы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин, 5-tv.ru

Полицейский автомобиль попал в аварию в центре Северной столицы. ДТП произошло около 22 часов в пятницу, 8 ноября, на Лиговском проспекте. По информации 78.ru, машина полиции двигалась по проспекту со включенными спецсигналами. На пересечении с Курской улицей произошло столкновение с другой легковушкой. Согласно сведениям пресс-службы регионального УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

«Транспортное средство, принадлежащее одному из подразделений полиции, перемещалось с включенными проблесковыми маячками», — рассказали в ведомстве.

Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель под Курском насмерть сбил женщину с коляской, ребенок остался жив.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

1:15
Видео: Полицейский автомобиль попал в ДТП в центре Петербурга
0:53
Суд отказался разводить Лолиту с ее молодым мужем
0:37
Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца
0:20
59 лет Олегу Меньшикову: Интересные факты о жизни знаменитого актера
0:06
Певица Юлия Михальчик раскрыла подробности романа с экс-мужем Валерии
23:49
Водитель под Курском насмерть сбил женщину с коляской, ребенок остался жив

Сейчас читают

Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник
Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев