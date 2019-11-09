Видео: Полицейский автомобиль попал в ДТП в центре Петербурга

Полицейский автомобиль попал в аварию в центре Северной столицы. ДТП произошло около 22 часов в пятницу, 8 ноября, на Лиговском проспекте. По информации 78.ru, машина полиции двигалась по проспекту со включенными спецсигналами. На пересечении с Курской улицей произошло столкновение с другой легковушкой. Согласно сведениям пресс-службы регионального УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

«Транспортное средство, принадлежащее одному из подразделений полиции, перемещалось с включенными проблесковыми маячками», — рассказали в ведомстве.

Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель под Курском насмерть сбил женщину с коляской, ребенок остался жив.