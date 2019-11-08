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Водитель под Курском насмерть сбил женщину с коляской, ребенок остался жив

, 23:49 | Ниса Мурзанаева 24

Неизвестный скрылся с места происшествия, бросив пострадавших.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Под Курском неизвестный на автомобиле сбил женщину с коляской и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшая скончалась, ребенок доставлен в больницу.

Водитель наехал на 37-летнюю женщину, двигавшуюся по обочине дороги в попутном направлении, и уехал с места происшествия. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и умерла по дороге в медучреждение. В коляске сбитой женщины-пешехода находился четырехлетний ребенок. Малыш госпитализирован в детскую больницу.

В УМВД России по Курской области сообщают — личность водителя, скрывшегося с места ДТП, установлена. В настоящий момент гражданин задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ростовом полицейский насмерть сбил юношу и скрылся с места аварии.

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