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«Мистика и сексуальность»: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

, 14:38 | Ниса Мурзанаева Видео 54

Певица сняла ролик по мотивам украинского фольклора.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинская поп-дива Maruv разместила на своем YouTube-канале новый клип на трек To Be Mine («Стань моим»). Видео снято по мотивам украинского фольклора.

В ролике Maruv и ее подруги совершают мистический обряд со свечами. Певица в образе ведьмы с зелеными кошачьими глазами и в красном латексном костюме хочет приворожить избранника. В какой-то момент ее сексуальный облегающий наряд загорается ярким пламенем.

Поклонники знаменитости пришли в полнейший экстаз от увиденного аудио-визуального шедевра. Фанаты оставили под роликом множество восхищенных комментариев.

«Звучит как саундтрэк к ужастику»;

«Американская история ужасов с украинским колоритом!»

«Пропитан мистикой, сексуальностью и притягательной тайной!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинка Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель».

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