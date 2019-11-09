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  4. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» объявлена эвакуация

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» объявлена эвакуация

, 5:14 | Алиса Маркова Видео 185

По неподтвержденным данным, в здание аэровокзала поступил анонимный звонок.

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Фото, видео: ТАСС / Марина Лысцева, INstagram @ya_yaalom, @ermuratov_sergey

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» утром в субботу объявили об эвакуации. Как сообщают люди, находившиеся в здании аэровокзала, по громкой связи прозвучало требование покинуть воздушную гавань. В свою очередь работники аэропорта подтверждают, что проходит эвакуация, однако пока информации о реальных причинах происходящего не уточняется.

Согласно сведениям портала E1.ru, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе аэропорта рассказали, что эвакуация проводится из-за поступившего сообщения об угрозе.

«В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аэропорт Читы был оцеплен из-за бесхозного предмета.

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