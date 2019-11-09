Юлия Михальчик рассказала о рукоприкладстве Александра Шульгина

Юлия Михальчик рассказала, что сбежала от продюсера Александра Шульгина после его неадекватного поведения. Историей их расставания певица поделилась в телепрограмме Бориса Корчевникова.

По словам артистки, их отношения начались на проекте «Фабрика звезд-3». Бывший муж певицы Валерии старше Юлии на 21 год. Однако девушку это не смутило, когда ухажер перешел к решительным действиям.

Однажды Шульгин позвал возлюбленную отметить Новый год в Египте. Развлечения и романтика на фоне заграничной экзотики вскоре обернулись неожиданным потрясением.

«Шульгин позволил себе грубость. Он хотел, чтобы я плавала с маской, но я отказалась. Просто заревела, потому что он меня заставлял. В какой-то момент он схватил меня за лицо. Это стало точкой в наших отношениях», — заявила Михальчик.

Как уточнила исполнительница, она могла мириться с подобным отношением в творчестве, но не в личной жизни. Для нее существуют рамки, за которые не должен переступать ни один мужчина.

Сегодня Юлия по-прежнему общается с Шульгиным, но лишь по рабочим вопросам. Продюсер помогает звезде с песнями, когда ей требуется помощь профессионала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михальчик раскрыла подробности романа с экс-мужем Валерии.