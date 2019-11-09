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Псевдодемократы «Свободной России» чуть не вырвали микрофон у «Известий»

, 17:11 | Сергей Зеленский Видео 134

Гости мероприятия в Вильнюсе так заботятся о судьбе «родины», что фатально боятся журналистов из РФ, и уже сломали камеру съемочной группы НТВ.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Участники форума «Свободная Россия» вновь собрались в Вильнюсе порассуждать о судьбе своей «отчизны», но в очередной раз продемонстрировали, мягко говоря, свою нелояльность к российским СМИ. Гости мероприятия попытались вырвать микрофон у съемочной группы программа «Известия».

Кроме того, один из участников форума сломал видеокамеру съемочной группы НТВ. Он шел рядом с «защитником» прав крымских татар Айдером Муждабаевым, известным своими антироссийскими постами в соцсетях.

Ранее сегодня у прибывшей для освещения работы форума «Свободной России» съемочной группы программы «Известия», вызванная на место полиция отобрала документы.

9 ноября в Вильнюсе открылся восьмой по счету, на который съехались псевдодемократы со всего мира. Среди присутствующих: Мария Алехина из Pussy Riot, «убитый» в Киеве блогер Аркадий Бабченко, недавно обменянный украинский «режиссер» Олег Сенцов, экс-вице-премьер российского правительства Альфред Кох. Из Лондона приехали Евгений Чичваркин, вдова отравленного полонием Александра Литвиненко и журналист «Гардиан» Люк Хардинг, из Нью-Йорка — когда-то «правая рука» Березовского Александр Гольдфарб и активистка ЛГБТ Маша Гессен.

Кроме того, подумать о судьбе России приехали Гарри Каспаров, Артемий Троицкий, некогда защитница химкинского леса Евгения Чирикова.

«Вишенкой на торте» стала уже позабытая светской хроникой овдовевшая скандалистка Божена Рынска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие вопросы поднимались на форуме «Свободная Россия» нем в июне текущего года.

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