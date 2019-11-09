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Как монетизировался скандал вокруг фильма «Текст» для Харламова и Асмус

, 19:28 | Сергей Зеленский Видео 69

38-летний шоумен в год зарабатывает 2,1 миллиона долларов, но шумиха вокруг его супруги может значительно увеличить доходы звездного семейства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @asmuskristina

Резидент Сomedy Club Гарик («Бульдог») Харламов является не только одной из самых известных медиаперсон в отечественном шоу-бизнесе, но и высокооплачиваемой. Однако так было не всегда на протяжении его творческой карьеры, пишет KP.RU. Тем не менее, разгоревшийся сейчас вокруг его жены актрисы Кристины Асмус скандал после эротических сцен в фильме «Текст» уже приносит звездному семейству дивиденды.

В 2010 году артист женился на менеджере ночного клуба Юлии Лещенко, однако спустя три года он познакомился с Кристиной Асмус и решил оставить Юлю, чтобы создать новую семью с актрисой. Брошенная жена тяжело переживала развод и всячески его затягивала, требуя от бывшего две трети имущества.

«Причина развода — Кристина Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной Асмус, советую внимательнее следить за своими мужчинами», — заявила тогда Лещенко.

Тем не менее, после женитьбы на Асмус благосостояние в новой семье пошло в гору. В 2014 году у них родилась дочь Настя, и счастливый отец приобрел в ипотеку квартиру на проспекте Мира в Москве. Затем Харламов сорвал в прямом смысле слова куш — выиграл в одном из латвийских казино крупную сумму — 317 709 евро, что в пересчете по курсу тех лет было равно 24 миллионам рублей. Гарик моментально погасил ипотеку.

Востребованность Харламова на телевидении и корпоративах приносит семье солидный доход. Сейчас 38-летний Гарик Харламов входит в рейтинг Forbes «богатых звезд» с годовым доходом в 2,1 миллиона долларов. 134 миллиона рублей в год для артиста такого масштаба вполне себе привычный и приличный доход. Ценник предстоящих в декабре корпоративов у Гарика тоже немаленький — 50 тысяч евро.

Однако не сидит сложа руки и 31-летняя Кристина — недавний выход на экраны фильма «Текст», где она снялась в постельных сценах, добавил звездному семейству популярности, которая уже монетизируется. Например, после разгоревшегося скандала и травли Кристины теперь детская одежда созданного Гариком бренда раскупается как «горячие пирожки».

Таким образом на вопрос, влияет ли женщина на благополучие в семье, звезда «Интернов» Кристина Асмус четко продемонстрировала ответ.

Между тем шумиха вокруг «Текста» не утихает, и Кристина Асмус уже публично заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене.

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