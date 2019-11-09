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  4. Видео с места работы водолазов, где выловили расчленившего студентку Соколова

Видео с места работы водолазов, где выловили расчленившего студентку Соколова

, 18:32 | Игорь Рязов Видео 1 354

Профессор нырнул в воду рядом с домом № 82 набережной реки Мойки утром 9 ноября.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин, 5-tv.ru

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Водолазы начали работу на участке реки Мойки, откуда выловили из воды историка и профессора СПбГУ Олега Соколова с рюкзаком с отрубленными женскими руками внутри. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

Профессор нырнул в воду рядом с домом № 82 набережной реки Мойки утром 9 ноября. Перед этим он бросил в реку рюкзак с конечностями студентки. Профессор хотел утопить части тела, но рюкзак не погрузился под воду.

Как сообщал 5-tv.ru, 63-летнего профессора пришлось вылавливать другим людям. Его отвезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. Дома у Соколова нашли расчлененное тело молодой девушки. Историк признался, что убил ее в состоянии аффекта, а расчленил ради бегства от правосудия.

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