Видео с места работы водолазов, где выловили расчленившего студентку Соколова

Водолазы начали работу на участке реки Мойки, откуда выловили из воды историка и профессора СПбГУ Олега Соколова с рюкзаком с отрубленными женскими руками внутри. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

Профессор нырнул в воду рядом с домом № 82 набережной реки Мойки утром 9 ноября. Перед этим он бросил в реку рюкзак с конечностями студентки. Профессор хотел утопить части тела, но рюкзак не погрузился под воду.

Как сообщал 5-tv.ru, 63-летнего профессора пришлось вылавливать другим людям. Его отвезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. Дома у Соколова нашли расчлененное тело молодой девушки. Историк признался, что убил ее в состоянии аффекта, а расчленил ради бегства от правосудия.