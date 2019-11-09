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Двое погибли, восемь пострадали: Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском

, 22:20 | Алиса Маркова 21

Авария произошла на трассе в Новоселовском районе.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров столкнулся с грузовиком на трассе в Новоселовском районе Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще восемь получили различные травмы. Они были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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