Двое погибли, восемь пострадали: Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском

Микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров столкнулся с грузовиком на трассе в Новоселовском районе Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще восемь получили различные травмы. Они были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.