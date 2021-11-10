День Параскевы-Пятницы: что можно и что нельзя делать 10 ноября

В народе 10 ноября называли днем Параскевы-Пятницы. Она считалась «бабьей заступницей» — покровительницей женщин, пишет ytro.news.

История праздника:

10 ноября православные верующие чтят Параскеву. Она родилась в Иконии в III веке в семье убежденных христиан, которые намеренно дали дочери имя, символизирующее ее связь с Христом.

Параскева продолжила путь родителей и не стала выходить замуж за язычника, полностью отдав себя служению Господу. Однажды римский император Диоклетиан начал гонения на христиан, отправив для расправы над ними в Иконию своего наместника Аэтия.

Аэтий был настолько очарован красотой Параскевы, что попросил ее отречься от веры, обещая помилование. Но девушка отказалась. И не в силах сломить упорство Параскевы, Аэлий приказал ее казнить.

Почитание Параскевы объединилось с культом славянского божества Макошь (Мокошь). Древне славяне считали пятницу днем поминовения Макоши. Потому после того, как на Руси было принято христианство, пятый день недели начали связывать со святыми женского пола. Поскольку Макошь считалась покровительницей женского начала, защитницей женщин и девушек. Издревле ее просили дать легкие роды и здоровых детей. Неслучайно этот день также называют Бабьей заступницей.

Что нельзя делать 10 ноября:

В этот день стоит под контролем держать свои эмоции. С давних пор говорили, кто на Параскеву много смеется, в старости прольет много слез. Считалось к беде мыть голову и купать детей. Обычно в день поминовения Параскевы-Пятницы не работали, особенно запрещалось стирать белье. Лучше отдохните и посвятите день себе.

Что можно делать 10 ноября:

Девушкам и женщинам в этот день будет не лишним обратиться к Параскеве с мольбой об удачном замужестве, о семейном благополучии, о легких родах, о здоровье будущего ребенка.

Праздники и знаменательные даты:

Всемирный день науки за мир и развитие, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии (День бухгалтера), День сотрудника органов внутренних дел России, День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.

Также в этот день в 1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. День рождения отмечают актеры Михаил Ефремов и Виктор Сухоруков. Четыре года назад в этот день ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Задорнов.

Именины у Анны, Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Николая, Павла, Прасковьи и Степана.

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