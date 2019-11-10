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Правоохранители отмечают свой профессиональный праздник 10 ноября

, 5:49 Эфирная новость 27

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства с поздравлением.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Сегодня полицейские страны отмечают профессиональный праздник. 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Каждый день почти 750 тысяч человек по всей стране, заступают на службу, чтобы обеспечить порядок и защитить жизнь, здоровье и права граждан. Сегодня в числе приоритетов полиции остаются противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям и нелегальному обороту наркотиков.

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с днем сотрудника органов дел РФ. Быть полицейским, значит с честью служить Родине. Стоять на страже закона. Защищать права и свободы граждан. Это требует твердости, решительности и безупречных личных качеств. От вашей компетентности и ответственного отношения к делу зависит эффективность обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью», — сказал в поздравительном сообщении министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По словам главы ведомства, в наши дни личный состав министерства на высоком уровне выполняет поставленные задачи. Только в этом году за проявленный героизм и мужество почти полтысячи сотрудников удостоены высоких государственных наград.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории Дня полиции.

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