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  4. В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

, 4:31 | Василий Заика Видео 28

Журналисты Поднебесной отреагировали на октябрьский доклад сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня. По мнению журналистов портала Eastday.com, в случае возникновения военного конфликта между НАТО и РФ захват региона может произойти в более короткий срок, а не за две недели, как говорилось в докладе сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера.

«Калининград — это небольшое место, это всего 15 тысяч квадратных километров и 500 километров до российской границы», — отмечается в материале портала.

Авторы публикации полагают, что ответные действия Москвы, в частности ответные удары по нескольким столицам европейских государств, приведут к переходу конфликта из регионального статуса в более глобальный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США неправительственное исследовательское объединение «Джеймстаунский фонд» опубликовало доклад, в котором подробно описало план захвата войсками НАТО Калининградской области. Автором исследования выступил старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер.

В документе сообщается, что российские военные смогут продержать оборону Калининградской области не более двух недель благодаря наличию противовоздушной и противоракетной обороны в регионе. Однако российские силы падут после атак авиации НАТО под командованием Америки.

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