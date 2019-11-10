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Бен Аффлек вышел в свет с новой подругой

, 10:19 | Василий Заика Видео 87

Новой избранницей голливудского актера стала композитор Кэти Черри.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Голливудский актер Бен Аффлек вышел в свет с новой подругой — композитором Кэти Черри. Парочка посетила один из показов модной одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 33-летняя избранница 47-летнего актера подчеркнула свою стройную фигуру элегантным нарядом, который оценили все присутствующие. По данным издания, знаменитости познакомились через закрытое мобильное приложение несколько месяцев назад.

Источник в окружении Бена Аффлека признался, что актер имеет множество планов на ближайшее будущее, в том числе он собирается уделить должное внимание своему здоровью и семье. Знаменитость завязав с употреблением алкоголя твердо намерен начать жизнь с нуля. Аффлек горит желанием строить близкие отношения только с той, которая поддержит его в стремлении к трезвому образу жизни.

В октябре 2018 года звезда Голливуда официально разошелся с Дженнифер Гарнер. Фактически их отношения прекратились еще в 2015 году из-за его измен, алкоголизма и страстью к азартным играм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и Софии Ричи.

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