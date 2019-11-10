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  4. Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть

Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть

, 14:39 | Ниса Мурзанаева Видео 1 605

Наследница телеведущей покорила поклонников пухлыми щечками и детской непосредственностью.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram трогательными фото и видео. Телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует в компании супруга Игоря Макарова и маленькой дочки Маши. Звездная семья решила отправиться на улицу в нарядах одной цветовой гаммы — черно-красной. Вся «банда» оделась в удобную спортивную одежду и обувь. Очевидно знаменитость решила вывести близких на весьма продолжительный променад.

«Семейный выходной», — подписала пост теледива.

Больше всего комплиментов в комментариях заполучила дочь Леры Кудрявцевой годовалая Маша. На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.

Instagram @leratv

Пост телеведущей понравился многим ее звездным друзьям: Ирине Салтыковой, Алене Водонаевой, Александру Ревве и другим. Поклонники осыпали дочку Кудрявцевой самыми теплыми словами и пожеланиями.

«Какая славная малышка!»

«Сладкая девочка!»

«Суперская семейка… И очень позитивная дочка!»

«Такая вкусная булочка», — написали фолловеры.

За несколько часов семейное фото Леры Кудрявцевой набрало больше двухсот тысяч лайков и около двух тысяч восхищенных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева показала развивающие занятия годовалой дочки.

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