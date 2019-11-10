«Это очень смешно!» Гагарина и Варнава повеселили фанатов мини-заговором

Полина Гагарина вовсю готовится к своему шоу на крупнейшей концертной площадке в Москве. Певица пообещала фанатам, что на выступлении она сможет сесть на шпагат. Однако до сих пор растяжка ей этого не позволяла. На помощь поп-диве поспешила Екатерина Варнава, известная своей невероятной пластикой.

Вместе исполнительница и юмористка записали забавный скетч и опубликовали его в Instagram. На видео Полина Гагарина просит подругу-хореографа подменить ее на концерте. Звездные приятельницы договариваются, что для Екатерины Варнавы специально сошьют похожий костюм и выдадут ей парик, дабы зрители не заметили подвоха.

«Я делаю все возможное, чтобы не подвести вас, и вы увидите обещанный шпагат. Не имей 100 рублей, а просто всегда звони @kativarnava. Какое счастье, что ты есть у меня!» — подписала пост знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 10 Ноя 2019 в 1:49 PST

Комичное видео Полины Гагариной и Екатерины Варнавы вызвала бурю эмоций у подписчиков. Фанаты признались — они смеялись в голос от скетча любимых кумиров. Чувство юмора подружек-знаменитостей в соцсети оценили по достоинству.

«Две мои любимые!»

«Это очень смешно!»

«Спасибо за мой смех, подняли настроение»;

«Чувство юмора просто отпад! Обожаю», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина заявила — она «хотела бы быть мужчиной».