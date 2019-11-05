  1. Пятый канал
  4. Полина Гагарина заявила, что «хотела бы быть мужчиной»

Полина Гагарина заявила, что «хотела бы быть мужчиной»

, 5:42 12

Певице не нравится то, как воспринимают зрелых дам в России.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известная российская певица Полина Гагарина озадачила поклонников провокационным заявлением. Певица призналась, что хотела бы родиться мужчиной.

Откровенные слова прозвучали во время интервью телеканалу «Ю». Артистка уверена: быть представителем сильного пола куда проще.

«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказала певица.

Одним из главных аргументов Гагариной стало отношение российского общества к женщинам. Певица обращает внимание на то, как и мужчины, и сами дамы относятся к слабому полу после периода юношества. Певице не нравится, что зрелых женщин буквально сбрасывают со счетов.

«В Европе женщины после 40 лет расцветают и чувствуют себя желанными и востребованными. В то время как в России женщины накладывают на себя некое табу и начинают думать, что они „б/у“», — недовольна Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полину Гагарину попытались уличить в подражании Ольге Бузовой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

5:42
Полина Гагарина заявила, что «хотела бы быть мужчиной»
5:13
Звезда «Ищейки» дала девушкам безотказный стильный совет
4:44
Военные США рассказали, в чем их страна уступает России
4:17
Тела двух детей нашли в овраге с водой в Приморском крае
3:49
Муж Лолиты заявил, что развод певице предсказал астролог
3:20
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Сейчас читают

Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев