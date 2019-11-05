Полина Гагарина заявила, что «хотела бы быть мужчиной»

Известная российская певица Полина Гагарина озадачила поклонников провокационным заявлением. Певица призналась, что хотела бы родиться мужчиной.

Откровенные слова прозвучали во время интервью телеканалу «Ю». Артистка уверена: быть представителем сильного пола куда проще.

«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказала певица.

Одним из главных аргументов Гагариной стало отношение российского общества к женщинам. Певица обращает внимание на то, как и мужчины, и сами дамы относятся к слабому полу после периода юношества. Певице не нравится, что зрелых женщин буквально сбрасывают со счетов.

«В Европе женщины после 40 лет расцветают и чувствуют себя желанными и востребованными. В то время как в России женщины накладывают на себя некое табу и начинают думать, что они „б/у“», — недовольна Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полину Гагарину попытались уличить в подражании Ольге Бузовой.