«Пять дней безумной боли»: ведущую «Дома-2» экстренно госпитализировали

Ведущую реалити-шоу «Дом-2» Юлию Ефременкову экстренно госпитализировали на Сейшельских Островах, сообщают «Дни.ру». Она сообщила о своем состоянии в Isnstagram.

«Эти пять дней были самыми страшными в моей жизни <…>. Пять дней высокой температуры, пять дней безумной боли в животе, бред, упадок сил — я даже ходить не могла», — написала Ефременкова.

Она рассказала, что сначала ей ставили капельницы, однако они не помогали. В итоге медики решили ее экстренно госпитализировать. Там врачи наконец-то смогли сбить температуру и уменьшить боль.

«Спасибо маме. Я даже не представляю, как разрывалось ее сердце, когда она слышала вместо голоса просто шептание своего ребенка, и тихо на другом конце (телефонного провода — Прим. ред) сходила с ума», — добавила ведущая «Дома-2».

Ефременкова также выразила благодарность за поддержку своему возлюбленному, друзьям, близким, коллегам и всем тем, кто за нее переживал. В заключение она заверила, что ей уже лучше.

«Я еще далека от понятия здоровый человек, но, я надеюсь, что с божьей помощью я уверенными шагами иду на поправку!» — подытожила она, сопроводив текст снимком на больничной койке.

Instagram @efremenkovvva

Подписчики пожелали ведущей «Дома-2» скорейшего выздоровления, а также интересовались диагнозом. Его знаменитость оставила в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова снялась в фотосессии в откровенном купальнике. Для красивого снимка она оседала Мондезира Свет-Амура.