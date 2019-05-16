Ведущая «Дома-2» оседлала горячего красавца

Ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова снялась в откровенном купальнике со своим избранником — конголезцем Мондезиром Свет-Амуром. Он попал на телестройку в марте 2018 года, а в марте 2019-го признался в любви к Ефременковой. Фотография, на которой ведущая сидит на краю бассейна, обхватив двумя ногами Мондезира, появилась на странице конголезца в Instagram.

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«Одна любовь, одно сердце, одна судьба», — подписал фотографию Свет-Амур.

Подписчики остались в восторге.

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«Жалко, что Вас мало показывают. Вы классные», — написали фолловеры.

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