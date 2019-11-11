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Наполеон с Мойки. Что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток

, 6:14 Эфирная новость 232

Сегодня суд изберет меру пресечения для доцента СПбГУ.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

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Стали известны шокирующие подробности жестокого убийства аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

В сети появились кадры, на которых главный подозреваемый — именитый историк, доцент Олег Соколов избавляется от тела жертвы. Он сбросил ее останки в реку Мойку. Там же его и задержали. Сам предполагаемый убийца уже дает признательные показания.

Все детали жуткого преступления — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Акимова.

Эксклюзивные кадры, которые оказались в распоряжении телеканала «78», скорее всего, станут основной уликой в деле об убийстве Анастасии Ещенко. На них видно, как ее возлюбленный, доцент Олег Соколов несет к реке тяжелый мешок. Постоянно оглядывается, ждет, пока набережная опустеет. Убедившись, что никого нет, выбрасывает пакеты в воду и нетвердой походкой направляется домой. Позже станет известно: в мешках — ноги Анастасии.

Александр Почуев, адвокат Олега Соколова: «Видно, что он психически переживает, страдает. Он находится в стрессе, в слезах, можно сказать».

Соколов признал свою вину, но подробности убийства обсуждать пока не готов. Впрочем, камеры наблюдения говорят за него — на одной из записей видно, как упавшего в реку историка достают из воды.

Поиски улик в реке Мойке продолжались больше суток, пока водолазы не нашли останки. Выяснилось, что Соколов ходил к реке несколько раз. Не успел утопить только голову возлюбленной.

О том, какими были последние часы убитой девушки, рассказал ее брат. Около полуночи 8 ноября она решила прогуляться — Соколова это взбесило.

Сергей Ещенко, родной брат убитой: «Она в слезах была, плакала. Они были дома, она сказала, что собирается пойти к другу на день рождения. Она сказал ему это, он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. Он ее ударил, бросил головой об пол».

Анастасия Ещенко родом из маленькой станицы в Краснодарском крае. Здесь все помнят талантливую и очень умную девочку. Все гордились, что она часто ездит за границу и издает научные труды, тем более в сотрудничестве с таким солидным ученым.

Автор 15 монографий и сотни статей по военной истории, изданных в России, Франции, Польши, Испании. Соколова хорошо знают в научной среде. Его ценили как серьезного специалиста по Франции времен Наполеона, он награжден Орденом французского легиона.

Быть рядом с таким экспертом — настоящий подарок судьбы для начинающего ученого. Именно так и думала Настя.

«Сказать, что меня зовут Наполеон — это смешно, абсурдно. А как обращаться? Имя генерала я никакое себе не взял. Как можно взять себе имя генерала, если я основатель всего, главнокомандующий, грубо говоря, и. о. Наполеона».

Соколова называют одним из основателей российского движения реконструкторов. Себя он велел именовать не иначе как сир, то есть — император.

С теми, кто перечил императору, расправа была скорой — он выгонял несогласных с ним с лекций. Известно как минимум об одном случае избиения Соколовым своей студентки.

Евгений Понасенков, публицист: «Несколько лет назад на съемной квартире Соколов ее связал и избил ногами в грудь, обещал, что убьет ее. Если бы он был уволен, если бы вуз раскрыл глаза этой девочки на этого подонка, то она была бы жива скорее всего. Вот же в чем ужас!».

Преподаватель сутки пролежал с переохлаждением в больнице. Затем его отправили на допрос в здание следственного комитета, откуда он мог наблюдать, как водолазы на дне реки продолжают искать останки его Жозефины. Сегодня суд должен решить, где предполагаемый расчленитель Соколов будет ждать окончания следствия.

Олег Соколов уже рассказал следователям — избавившись от тела Анастасии, он планировал 10 ноября прийти на территорию Петропавловской крепости в костюме Наполеона и покончить с собой на глазах у туристов.

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