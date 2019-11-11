«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой профессором аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Родители погибшей выпускницы исторического факультета СПбГУ Анастасии Ещенко рассказали о своих намерениях. По версии следствия, девушка была убита известным петербургским историком Олегом Соколовым. На допросе профессор университета признался, что выстрелил в 24-летнюю девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, а после купил пилу, чтобы ее расчленить. Отрубленные руки убитой он попытался выбросить в реку Мойку.

По словам родителей погибшей, сейчас они планируют забрать тело своей дочери и собрать все документы.

«Наша задача сейчас — собрать документы нашей дочери. Собрать вещи и забрать ее тело», — отметили мать и отец Анастасии Ещенко.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru они рассказали, что девушка поступила в СПбГУ по своей воле. Она любила Петербург и увлекалась историей. По словам родителей выпускницы университета, накануне трагедии она прибыла в Северную столицу из Москвы, где работала в архивах.

По неофициальной информации, защита Соколова рассматривает возможность психологического влияния Ещенко на профессора, однако, по словам ее родных, об этом не может быть и речи.

«В день убийства она действительно работала в архивах и вечером она прибыла сюда в Санкт-Петербург, поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи», — отметила мать жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олега Соколова поместили в СИЗО после допроса.