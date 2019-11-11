  1. Пятый канал
  4. «Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой профессором аспирантки рассказали о дальнейших действиях

«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой профессором аспирантки рассказали о дальнейших действиях

, 11:02 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 260

По предварительным данным, известный петербургский историк Олег Соколов выстрелил в 24-летнюю девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, а после расчленил ее тело.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 35

Родители погибшей выпускницы исторического факультета СПбГУ Анастасии Ещенко рассказали о своих намерениях. По версии следствия, девушка была убита известным петербургским историком Олегом Соколовым. На допросе профессор университета признался, что выстрелил в 24-летнюю девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, а после купил пилу, чтобы ее расчленить. Отрубленные руки убитой он попытался выбросить в реку Мойку.

По словам родителей погибшей, сейчас они планируют забрать тело своей дочери и собрать все документы.

«Наша задача сейчас — собрать документы нашей дочери. Собрать вещи и забрать ее тело», — отметили мать и отец Анастасии Ещенко.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru они рассказали, что девушка поступила в СПбГУ по своей воле. Она любила Петербург и увлекалась историей. По словам родителей выпускницы университета, накануне трагедии она прибыла в Северную столицу из Москвы, где работала в архивах.

По неофициальной информации, защита Соколова рассматривает возможность психологического влияния Ещенко на профессора, однако, по словам ее родных, об этом не может быть и речи.

«В день убийства она действительно работала в архивах и вечером она прибыла сюда в Санкт-Петербург, поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи», — отметила мать жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олега Соколова поместили в СИЗО после допроса.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 35
11 нояб
Наполеон с Мойки. Что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток
10 нояб
Отец убитой историком Соколовой девушки: «Настя о нем ничего плохого никогда не говорила»
10 нояб
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды
10 нояб
Историк Соколов завел роман с первой женой, когда она еще была школьницей
10 нояб
Видео: историк Соколов выбрасывает в Мойку части тела возлюбленной
10 нояб
Профессора СПбГУ Олега Соколова поместили в СИЗО после допроса
10 нояб
Названа причина смерти расчлененной преподавателем СПбГУ девушки
10 нояб
Чисто петербургское убийство: все детали жуткого преступления профессора СПбГУ
10 нояб
Расчленивший девушку профессор СПбГУ выписан и доставлен на допрос в СК
10 нояб
Матерью расчлененной профессором СПбГУ девушки оказалась подполковник МВД

Читайте также

Наполеон с Мойки. Что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток

Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

11:19
Житель Подмосковья зарезал собутыльника и выбросил его тело в канализацию
11:09
Самолет, направлявшийся в Испанию, вернулся в «Шереметьево» из-за отказа гидросистемы
11:02
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой профессором аспирантки рассказали о дальнейших действиях
10:50
«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына
10:42
«Почта России» сократит время доставки посылок
10:31
Женщина и ребенок погибли после падения из окна «девятиэтажки» в Москве

Сейчас читают

Отец Жанны Фриске заявил, что скандальный долг погасил «известный артист»
Прервавшему молчание Разину ответили близкие Заворотнюк
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев