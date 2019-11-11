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Горячо! Крановый завод анонсировал эротический календарь — видео

, 15:46 | Карина Бернтгольц Видео 66

Предприятие в Набережных челнах выпустило откровенный ролик. Кадрами на своей странице ВКонтакте поделился оператор проекта Александр Тилинин.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Крановый завод в Набережных Челнах записал крайне откровенное видео накануне выпуска эротического календаря. Получившийся клип на своей странице ВКонтакте опубликовал оператор проекта Александр Тилинин.

Как можно заметить на кадрах, в съемке клипа приняло участие большое число героев, однако большинство из них — женщины. В самых соблазнительных нарядах и совсем без одежды они демонстрировали особо привлекательные места своего тела, при этом принимая максимально сексуальные позы. Участницы клипа сосали леденцы, особо низко нагибались, дрались на ринге. Свою роль они выполняли, как правило, в нижнем белье или купальнике и касках, олицетворяющих деятельность работников завода.

Крановый завод в Набережных Челнах ежегодно создает эротический календарь, в котором публикует фотографии пленительных женщин почти без одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода эротично станцевала в купальнике.

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