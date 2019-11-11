Волочкова откровенно призналась, что берет пример с Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что боготворит Аллу Пугачеву и старается брать с нее пример, пишут Дни.ру.

«Я ее боготворю, как и весь мир! Знаешь за что? За то, что она сильная личность, она уникальный человек», — подчеркнула балерина.

Волочкова восхищается тем, что Алла Борисовна не обращает внимания на хейтеров, которые регулярно пишут гадкие комментарии в социальных сетях знаменитостей. Артистка старается в этом вопросе брать пример с Примадонны. Но вот дочь бывшей примы Большого театра очень переживает по поводу травли в сети в адрес знаменитой мамы. По словам артистки, Ариадна пыталась отвечать хейтерам и защищать знаменитую родительницу.

«Я ей говорила: „Ариша, перестань это делать. Это бесполезно. Посмотри кто пишет: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо!“» — отметила танцовщица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова попросила оценить свой новый образ.